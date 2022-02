Calcio: Serie A. Giudice,2 turni a Bastoni,1 a Inzaghi,multa per Lautaro

In tutto 16 i giocatori squalificati dopo le gare della 24esima giornata MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 16 giocatori dopo le gare della 24esima giornata di Serie A. L'Inter paga il finale di derby a nervi tesi con le due giornate di stop inflitte ad Alessandro Bastoni "per avere, al termine della gara rivolto agli ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l'invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente". Un turno di squalifica anche per il tecnico, Simone Inzaghi, che dunque salterà la sfida scudetto di sabato in casa contro il Napoli. L'allenatore dell'Inter è stato sanzionato con una giornata di stop e un'ammenda di 15mila euro per "avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose". Niente squalifica, ma ammenda di 10mila euro per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è stato punito dal giudice "per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente a un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest'ultimo abbandonava il recinto di gioco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". L'avversario a cui si rivolgeva Lautaro Martinez è Theo Hernandez che, oltre alla giornata di squalifica, ha ricevuto un'ammenda di 5mila euro per "essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale". Detto delle squalifiche di Bastoni (Inter, due turni) ed Hernandez (Milan, uno) gli altri squalificati, tutti per una giornata, sono: Musso (Atalanta), De Silvestri (Bologna), Deiola (Cagliari), Bonaventura e Torreira (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Roma), Raspadori e Scamacca (Sassuolo), Lukic e Mandragora (Torino), Arslan (Udinese), Ceccaroni ed Ebuehi (Venezia). Tra le società ammende di 5.000 euro a Milan e Salernitana. (ITALPRESS). ari/com 08-Feb-22 16:16