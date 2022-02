Calcio: West Ham. Zouma prende a calci e schiaffi gatto, poi si scusa

Dal club londinese condanna "senza riserve" per il video circolato sul web. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – All'anagrafe è registrato come Kurt Happy Zouma. Ma di "happy" c'è veramente poco nell'assurda storia che ha visto "protagonista" sul web il difensore del West Ham e della Francia, che, in un video, prende a calci e schiaffi uno dei suoi gatti. Come riporta la Bbc, la scena ha fatto subito rumore su internet e la società del distretto londinese di Newham è, quindi, intervenuta per condannare "senza riserve" il proprio giocatore. A ruota sono giunte le scuse di Zouma. "Sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia stato colpito dal video. Vorrei rassicurare tutti che i nostri due gatti stanno bene. Sono amati da tutta la nostra famiglia, questo episodio è stato un incidente, che non si verificherà più", ha detto il francese. Il West Ham, poi, ha fatto sapere che "gestirà la faccenda a livello interno". (ITALPRESS). pdm/red 08-Feb-22 11:03