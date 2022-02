F.1: Verstappen pronto al rientro “Ultimo giro 2021 con i crampi”

Il pilota olandese "Non riuscivo a controllare il piede, avevo gli spasmi" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il circo della Formula 1 sta tornando. Ieri la Mercedes ha scritto sui social, parlando di Lewis Hamilton, "welcome back". Il pilota britannico, sette volte campione del mondo, però, ancora non ha parlato e così, in Inghilterra, tengono banco le dichiarazioni rilasciate al "The Guardian" dal rivale dell'ultima stagione, il recente leader iridato Max Verstappen. Il pilota olandese è tornato sull'ultimo giro del 2021 e su quel sorpasso, proprio ai danni di Hamilton, che lo ha portato al successo. "Cosa mi passava per la testa? Ero agitato, avevo i crampi, con spasmi muscolari. E mi dicevo cose del tipo 'Ho bisogno di sorpassarlo. C'è solo un'opzione. Non finirò secondo'. E' stato super", ha detto l'uomo della Red Bull. "Stava funzionando tutto bene fino a quando non ho iniziato ad accusare crampi alla gamba. È una delle cose più dolorose che possono succedere quando stai andando a tutto gas", ha continuato Verstappen. "Senti il muscolo contrarsi e diventare come una pallina da tennis. Ma non c'erano opzioni, dovevo correre. La mia gamba mi faceva sempre più male; poi, per fortuna, è arrivata la curva decisiva e sono andato dritto per il sorpasso. Poi c'erano due rettilinei molto lunghi e, nel secondo, quando Lewis è tornato sulla mia vettura, ho sentito il mio piede vibrare. Non riuscivo a controllarlo, perché avevo gli spasmi", ha concluso il pilota olandese. (ITALPRESS). pdm/red 08-Feb-22 09:52