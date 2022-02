Figurine per la Serie C, Ghirelli “Il nostro calcio fa bene al Paese”

Lega Pro, Panini e Aic presentano la "Digital Collection Calciatori Serie C" FIRENZE (ITALPRESS) – "Ce l'ho, ce l'ho, mi manca". Da oggi la più famosa delle esclamazioni – in cui si mescolano sentimenti come l'emozione, la curiosità, il piacere del collezionismo – verrà pronunciata anche dagli appassionati di Serie C. Questa mattina a Firenze, nella sede della Lega Pro, è stata presentata la "Digital Collection Calciatori Serie C", una nuova iniziativa della terza serie insieme all'Associazione Italiana Calciatori e alla Panini. Le storiche figurine che dal 1961 rappresentano uno dei passatempi preferiti degli italiani abbracceranno 1300 calciatori con tre album, uno per ogni girone del campionato. Le figurine possono essere ottenute tramite un codice presente all'interno delle tradizionali bustine: per ottenere la bustina, con cinque figurine virtuali della Panini Digital Collection Serie C, è necessario collegarsi al sito https://digitalcollection.mypanini.com/ oppure scaricare l'app gratuita "MyPanini Digital Collection". Il collezionista potrà quindi scegliere su quale dei tre album della Serie C "spendere" il proprio codice. All'interno della bustina virtuale si potranno trovare figurine mancanti o doppie, esattamente come per la collezione fisica, che potranno essere "incollate" sull'album o scambiate con gli altri utenti. Una volta completato il proprio album digitale, il collezionista avrà diritto ad acquistare la versione fisica. Già 45 mila utenti hanno iniziato almeno una collezione, per un totale di 2 milioni di bustine virtuali aperte. "I numeri dimostrano che c'è una passione fortissima nel nostro campionato e anche un legame unico tra la Serie C e il suo pubblico – ha spiegato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro – Con Panini e Assocalciatori abbiamo avviato un progetto davvero importante per valorizzare la Lega Pro. Questo è il calcio che fa bene al Paese. L'emozione dei ragazzi di trovare la propria foto è qualcosa di impagabile ed emozionante, ci sono giovani che fino a pochi anni fa collezionavano le figurine e oggi sono sull'album". Lo stesso Ghirelli, parlando poi di riforma del sistema, ha allargato il discorso alla valorizzazione dei giovani che in Serie C trovano sempre più spazio a differenza della Serie A. "In Serie C abbiamo avuto una crescita del numero delle squadre che fanno giocare i giovani. Se riparte il mercato della Serie C c'è una prospettiva vera per il calcio italiano. Sento parlare spesso di riforme. Se si riuscisse di ragionare su come far crescere i giovani calciatori allora avremmo già fatto la riforma". Antonio Allegra, Direttore Mercato Italia di Panini ha parlato della Panini Digital Collection Serie C come "una novità assoluta per una lega italiana che appare come una commistione perfetta tra tradizione e rinnovamento, mondo cartaceo e realtà virtuale, un'implementazione che integra e arricchisce il prodotto fisico in modo nuovo, grazie a una collezione nella collezione". Tra i licenziatari della collezione c'è anche l'AIC. "Si tratta di una svolta innovativa multimediale che ci fa particolarmente piacere. Io ho giocato 15 anni in Serie C e non ho mai avuto la mia figurina – dice il presidente Umberto Calcagno -. Questa iniziativa ha creato tanto entusiasmo, una risposta eccezionale che fa capire l'importanza dello sport professionistico di base. La Lega Pro è sul territorio con il professionismo, un grande valore aggiunto". Ospiti della conferenza stampa moderata dal giornalista Gianluca Di Marzio l'ex calciatore Gianluca Zambrotta, protagonista in Serie C con il Como nelle stagioni 1995-96 e 1996-97 e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale di Lippi, e i calciatori (collegati da remoto) Simone Andrea Ganz del Lecco, Tommaso Berti del Cesena e Luca Moro del Catania. (ITALPRESS). spf/ari/red 08-Feb-22 16:47