Tennis: Musetti supera il primo turno al torneo Atp di Rotterdam

Il giovane toscano ha sconfitto all'esordio in tre set lo svedese Ymer ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti supera il primo turno dell'"ABN AMRO World Tennis Tournament", torneo ATP 500 con 1.349.070 euro di montepremi che si disputa sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Il 19enne tennista di Carrara, numero 63 del ranking, ha superato all'esordio lo svedese Mikael Ymer, numero 75 Atp, in gara come "special exempt" dopo la semifinale raggiunta a Montpellier, con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-3. Al secondo turno (ottavi) l'azzurro se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 4. (ITALPRESS). mc/red 08-Feb-22 19:01