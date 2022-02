Calcio: Coppa Italia. Atalanta, stop Pezzella,ulteriori esami per Zapata

Il mal di schiena ferma l'esterno che salterà il quarto di finale contro la Fiorentina BERGAMO (ITALPRESS) – Sono 22 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida di domani contro la Fiorentina in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18.00 e valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021-2022: la sfida sarà in gara unica e chi vincerà raggiungerà la vincitrice di Juventus-Sassuolo in semifinale. Assenti Giuseppe Pezzella e Aleksey Miranchuk: il russo è alle prese coi problemi muscolari e dovrà rimanere fermo per altre tre settimane, mentre l'esterno mancino ha accusato mal di schiena nella sfida col Cagliari e non prenderà parte al match contro i viola. Indisponibili anche Ilicic, Toloi (squalificato) e Duvan Zapata: il colombiano è stato visitato dal professor Orava a Turku e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici. Ancora non sono stati ufficializzati i tempi di recupero, ma molto probabilmente bisognerà valutare anche l'eventuale intervento chirurgico. Gasperini riproporrà il 4-2-3-1 già visto col Cagliari: in porta andrà Musso (squalificato contro la Juventus), mentre Hateboer, Djimsiti, Palomino e Maehle andranno a completare il pacchetto difensivo. De Roon e Freuler tornano in cabina di regia mentre il tecnico di Grugliasco darà maggiore spazio a Mihaila e Boga, entrambi arrivati durante la sessione invernale di calciomercato. In attacco Muriel, con Pessina favorito su Pasalic per il ruolo di trequartista. (ITALPRESS). pia/ari/red 09-Feb-22 19:31