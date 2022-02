Calcio: Coppa Italia. Italiano “Contro Atalanta posta in palio alta”

Il tecnico della Fiorentina: "Sarebbe bello un sorteggio integrale" FIRENZE (ITALPRESS) – Quella di domani contro l'Atalanta "e'una partita importante. Ho visto già il primo quarto di finale e sono partite sentitissime, tutti ci tengono a superare il turno e ci teniamo anche noi. Arriviamo da una sconfitta non bella, dopo pochi giorni abbiamo una partita così importante, e vogliamo ben figurare". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della gara in programma domani al 'Gewiss stadium' di Bergamo fra Atalanta e Fiorentina valida per i quarti di finale di Coppa Italia. "L'Atalanta sappiamo quanto sia forte e quale squadra importante sia, soprattutto in casa – ha aggiunto Italiano – Dobbiamo fare una grande partita perché la posta in palio è alta". "Sarebbe bello un sorteggio integrale fin dall'inizio" con la possibilità di poter vedere "anche alla prima partita di Coppa Italia un Inter-Fiorentina o un Fiorentina-Alessandria, Fiorentina-Cosenza o un Juve-Fiorentina, perché vedendo quel che accade in altri paesi, soprattutto in Inghilterra con scontri fra squadre anche di altre categoria, si riempono gli stadi – ha proseguito l'ex mister dello Spezia – Questa sarebbe una formula che mi piacerebbe vedere però ci dobbiamo adeguare. Noi siamo stati bravi ad arrivare a questa griglia fino ai quarti, adesso affrontiamo una delle squadre più forti d'Italia e vedremo di quello che siamo capaci". (ITALPRESS). lc/mc/red 09-Feb-22 15:13