Calcio: Fiorentina. Piatek “Ottima scelta trasferirsi in viola”

L'attaccante polacco: "Nello spogliatoio sono stato accolto benissimo" FIRENZE (ITALPRESS) – Trasferirsi alla Fiorentina "credo sia stata un'ottima scelta perché sia al Genoa che al Milan avevo fatto bene, mentre in Bundesliga non stava andando allo stesso modo. Sono concentrato sul mio presente che è la Fiorentina e qui voglio far vedere tutte quelle che sono le mie migliori caratteristiche, cercando di fare più gol possibile". Lo ha detto l'attaccante viola Krzysztof Piatek alla testata 'Que Golazo'. "Vivere a Firenze è stupendo – ha aggiunto il polacco, ex Milan – Ancora non sono riuscito ad avere molto tempo per visitarla, ma ho potuto apprezzare alcuni luoghi splendidi con la mia famiglia e mia moglie. Per me è un onore essere in un club così importante, con una grande storia e dove ha giocato un certo Batistuta. Nello spogliatoio sono stato accolto benissimo, soprattutto da Bonaventura e Torreira che conoscevo già, oltre al mio connazionale Dragowski". "Il nostro prossimo impegno è quello di Coppa Italia, dove giocheremo contro una squadra molto forte, l'Atalanta, ma speriamo di riuscire a vincere e accedere alle semifinali", ha concluso Piatek. (ITALPRESS). lc/tvi/red 09-Feb-22 11:12