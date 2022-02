Calcio: West Ham. Pugno duro con Zouma, multato e sospeso

Il francese sommerso dalle critiche per aver maltrattato uno dei suoi gatti. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pugno duro del West Ham con Kurt Zouma. Il club ha deciso di infliggere una super multa, di 250 mila sterline, pari a circa 300mila euro, e di sospendere il difensore francese, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta avviata dalla Polizia. Dopo il video circolato sul web, nel quale Zouma prende a calci e schiaffi uno dei suoi gatti, a nulla sono valse le scuse del giocatore. In Inghilterra sono esplose le critiche sul web e sui media; in più il francese è stato fischiato e contestato da diversi tifosi dello stesso club londinese nel corso del match casalingo di Premier di ieri sera fra il "suo" West Ham e il Watford. Intanto, infine, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali) ha preso in affido temporaneamente i due gatti del giocatore. (ITALPRESS). pdm/red 09-Feb-22 17:35