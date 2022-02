Calciomercato: Borussia Dtm. Rose “vogliamo che Haaland resti”

L'attaccante norvegese in estate potrebbe lasciare il club tedesco. BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'allenatore del Borussia Dortmund, Marco Rose, ha le idee chiare. "Sono in contatto costante con Haaland: so bene quando scade il suo contratto e so che deve decidere. È tutto sul tavolo, farà le cose alla luce del sole. Per questo motivo non ho bisogno di parlare con Erling tutti i giorni. Verrà il momento in cui prenderà una decisione e la società di farà trovare pronta", ha detto il tecnico tedesco a "Sport Bild". "È chiaro che vogliamo che resti qui. Tra le parti in causa c'è un rapporto sincero", ha aggiunto Rose. L'attaccante norvegese, 21enne, ha un contratto che lo lega al Borussia sino al 2024 nel quale, però, c'è una clausola rescissoria gli permetterebbe di liberarsi a partire da questa estate con un costo del cartellino "abbordabile". Sulle tracce del giocatore ci sono tanti club, con Psg e Real Madrid in prima fila. (ITALPRESS). pdm/red 09-Feb-22 17:29