F.1: McLaren. Norris fino al 2025 “Fiducia reciproca a lungo termine”

Il pilota britannico: "Felice di continuare con il team in cui sono cresciuto" ROMA (ITALPRESS) – Il pilota britannico Lando Norris resterà alla McLaren fino al 2025. Una scelta forte della scuderia con sede a Woking all'alba di una stagione segnata da sconvolgimenti regolamentari che potrebbero scuotere le gerarchie dei team. "Sono super super felice di continuare in Formula 1 con questa squadra in cui sono cresciuto. Questa è la prova di una fiducia reciproca a lungo termine", ha detto Norris, compagno di squadra dell'australiano Daniel Ricciardo. I primi test dell'anno si svolgeranno dal 23 al 25 febbraio a Barcellona per poi proseguire, in Bahrain, dal 10 al 12 marzo. Il primo GP è in programma il 20 marzo sulla pista di Sakhir. (ITALPRESS). mc/red 09-Feb-22 11:57