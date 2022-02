Italiano “A Bergamo per far vedere chi siamo, posta in palio alta”

"Non dobbiamo perdere l'entusiasmo, Fiorentina in campo per conquistare semifinale", dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Abbiamo la possibilità di far vedere ancora una volta quelli che siamo e quanto valiamo in una partita importante". Vincenzo Italiano prova a mettersi alle spalle la pesante sconfitta di sabato scorso rimediata contro la Lazio, proiettandosi con i migliori auspici verso la sfida di domani al 'Gewiss stadium' di Bergamo, dove la sua Fiorentina affronterà l'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo l'ultima battuta di arresto contro la Lazio, il tecnico viola assicura: "Non sono preoccupato perché per quanto riguarda la classifica siamo oltre i programmi, il nostro rendimento è al pari delle squadre romane, stiamo battagliando con loro e ne sono felice – ha aggiunto Italiano -. Ci sono momenti di alti e bassi in una stagione, possono capitare, noi siamo in un programma di costruzione, di cambiamento, dove la grande ricerca di quel che volevamo avere, ovvero un'identità, la stiamo ottenendo. C'è da migliorare, aggiustare ed analizzare però non sono per niente preoccupato. Io sono carico, concentrato in vista di domani perché è una partita che ci può proiettare in semifinale in una competizione importante. Abbiamo fatto una bella rifinitura e mi auguro che domani arrivino risposte ottime". Per Italiano quella contro la formazione allenata da Gian Piero Gasperini "è una partita importante. Ho visto il primo quarto di finale, sono partite sentitissime, tutti ci tengono a superare il turno e ci teniamo anche noi. Arriviamo da una sconfitta non bella, dopo pochi giorni abbiamo una partita così importante, e vogliamo ben figurare. L'Atalanta sappiamo quanto sia forte e quale squadra importante sia, soprattutto in casa. Dobbiamo fare una grande partita perché la posta in palio è alta". Alla vigilia della gara del 'Gewiss stadium' il tecnico viola sposa la causa del suo collega Maurizio Sarri in merito a un possibile cambio di formula della Coppa Italia ("sarebbe bello un sorteggio integrale fin dall'inizio"), magari con la possibilità di poter assistere a "un Inter-Fiorentina o a un Fiorentina-Alessandria, Juve o Cosenza già alla prima partita, perché vedendo quel che accade in altri paesi, soprattutto in Inghilterra con scontri fra squadre anche di altre categoria, si riempono gli stadi". Il discorso scivola su Dusan Vlahovic e Italiano prova a ricaricare un ambiente che sembra provato per la partenza del serbo e per l'ultimo ko casalingo contro la Lazio. "Non dobbiamo perdere l'entusiasmo soprattutto all'interno, dobbiamo credere in quello che si fa e avere grande voglia di dimostrare il nostro valore – ha evidenziato Italiano -. Se qualcuno ha perso entusiasmo cercheremo di portarlo dalla nostra parte e di lottare per fargli avere lo stesso entusiasmo che abbiamo noi". Parlando infine di scelte tecnico-tattiche, possibile l'utilizzo in campo dal 1' contro l'Atalanta di due dei nuovi acquisti arrivati nell'ultima sessione di mercato. "Ikone' giocava in un modo diverso nella sua ex squadra, quindi deve cambiare il suo modo di pensare – ha spiegato Italiano -. Da quando è arrivato stiamo cercando di inserirlo, è un ragazzo che ha grandi qualità ed è un esterno che nel nostro modo di pensare va a nozze. Noi gli facciamo sempre una battuta: Platini ci mise cinque mesi" per adattarsi al calcio italiano, "lui deve essere un po' più veloce perché abbiamo bisogno subito dei suoi gol. Piatek? Ha recuperato, sta bene, non è al 100% però si sta applicando in maniera clamorosa perché ha voglia di mettersi a disposizione dei compagni, di entrare in un meccanismo che funzionava bene e ha, come anche Cabral e Ikone', una smania di essere utile e iniziare a rendersi decisivo per questa squadra". (ITALPRESS). lc/ari/red 09-Feb-22 15:26