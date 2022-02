Basket: Nba, torna a vincere Chicago, Golden State e Lakers ko

Bene Cleveland e Toronto, buon debutto per Sabonis con i Kings ROMA (ITALPRESS) – Chicago torna a vincere, bene Cleveland e Toronto, Golden State cede a Utah, altra sconfitta per i Lakers nella notte Nba. Perso il primo posto a Est dopo le sconfitte con Sixers e Suns, i Bulls approfittano del momento di crisi di Charlotte (in serie negativa da sei partite) per rialzarsi: 121-109 con 36 punti di DeRozan, 27 di LaVine e un Vucevic quasi da tripla doppia (18 punti, 15 rimbalzi e 8 assist). Restano dietro così Cavs e Raptors: Cleveland ritrova Garland (27 punti dopo aver saltato le ultime 4 gare per un problema alla schiena) e si gode il nuovo arrivato LeVert (11 punti) nel 105-92 su San Antonio, settima vittoria di fila per Toronto, che supera 117-98 Oklahoma City trascinata da Siakam (27 punti e 16 rimbalzi) e VanVleet (21 punti con sei triple). A Ovest Golden State, senza Thompson e con un Curry opaco (16 punti ma con 5/13 dal campo) cede a Utah 111-85: quarto successo consecutivo per i Jazz dove spicca Bogdanovic (23 punti). Continua la stagione travagliata dei Lakers, battuti 107-105 da Portland che ritrova una vittoria che mancava da sei gare: si prende la scena Simons (29 punti), Nurkic aggiunge 19 punti e 12 rimbalzi, nei gialloviola privi per la prima volta in stagione di Westbrook si salva il solito LeBron James (30 punti). Debutto vincente in maglia Kings per Sabonis: 22 punti e 14 rimbalzi nel 132-119 su Minnesota. Per Sacramento anche 30 punti di Barnes e 27 di Fox. (ITALPRESS). glb/red 10-Feb-22 07:12