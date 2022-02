Calcio: Empoli. Cacace “Giocare in A il mio sogno, Grosso il mio idolo”

"Una grande opportunità essere qui, ne sono orgoglioso", dice il neozelandese EMPOLI (ITALPRESS) – Neozelandese, ma di chiare origini italiane, Liberato Cacace è stata la vera sorpresa del mercato di gennaio dell'Empoli e oggi si è presentato alla stampa. "Per me questa è una grande opportunità – ha spiegato Cacace un po' in inglese e un po' in italiano – è un grande orgoglio essere all'Empoli, sia per me che per la mia famiglia. Ho sempre sognato di giocare in Serie A, quindi è stato facile dire di sì all'Empoli, una squadra adatta per un giovane come me". Appena arrivato Cacace ha fatto subito il suo esordio, domenica scorsa contro il Bologna. "È stato fantastico scendere in campo. La serie A è un campionato difficile e molto veloce. Sono convinto che riuscirò ad ambientarmi il prima possibile. La mia abilità principale? Andare sul fondo e crossare. Mi ispiro a Robertson del Liverpool, mi piace attaccare e fare assist. Anche per questo – aggiunge il neoacquisto – il mio giocatore italiano preferito è Grosso, che ho avuto l'opportunità di vedere per i Mondiali del 2006". Infine una battuta sul movimento calcistico neozelandese. "Lo sport nazionale da noi è il rugby – ha spiegato – ma molti giovani ora giocano a calcio". (ITALPRESS). mar/ari/red 10-Feb-22 18:52