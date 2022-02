Calcio: Samp. Giovinco “Treno preso al volo, maglia di grande fascino”

"Felicissimo di tornare in A e giocare in un club così prestigioso", dice la Formica Atomica GENOVA (ITALPRESS) – Un ritorno in Italia atteso da anni. Sebastian Giovinco torna in Serie A e lo fa con l'entusiasmo di sempre. La Sampdoria, che già in passato lo aveva corteggiato, lo ha scelto per sostituire l'infortunato Manolo Gabbiadini e l'ex Juventus ha subito risposto presente. "Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì: ho fatto le valigie e mi sono messo in viaggio – le sue prime parole al media ufficiale -. In futuro vivrò a Toronto ma treni come questo vanno presi al volo: sono felicissimo di tornare a giocare in Serie A, in un club prestigioso e con una maglia dal grande fascino". Giovinco ritrova vecchi compagni di squadra e non vede lk'ora che arrivi il momento del debutto. "Ritrovo Quagliarella e Candreva – dice la Formica Atomica -, con i quali ho mantenuto un ottimo rapporto. Di mister Giampaolo ho sentito parlare benissimo da ex compagni che hanno lavorato con lui, ma ho accettato questa sfida a prescindere da tutto e da tutti. Siamo in lotta per la salvezza: ci sono momenti nell'arco di una stagione in cui devi saper soffrire, ma sono sicuro che rimanendo uniti, con la forza del gruppo, ne verremo fuori". (ITALPRESS). ari/com 10-Feb-22 14:37