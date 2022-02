Calcio: Serie B. Designazioni arbitrali, Serra per Perugia-Frosinone

L'arbitro torinese torna ad arbitrare dopo la pausa successiva a Milan-Spezia ROMA (ITALPRESS) – Marco Serra torna in campo. L'arbitro della sezione di Torino è stato designato per dirigere Perugia-Frosinone, match in programma sabato alle 16.15 e valido per la 22esima giornata del campionato di Serie B. Il fischietto piemontese torna ad arbitrare, dopo la pausa successiva a quanto accaduto lo scorso 17 gennaio, durante Milan-Spezia. SERIE B – 22^ GIORNATA – 12/02 – ORE 14 Cittadella – Cremonese arbitro: Minelli di Varese (Moro-Ceccon) Vicenza – Cosenza arbitro: Maggioni di Lecco (Macaddino-Della Croce) Monza – Spal arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Schirru-Yoshikawa) Parma – Pordenone arbitro: Camplone di Pescara (Sechi-Garzelli) Pisa – Ternana arbitro: Ghersini di Genova (Lombardo-Dei Giudici) Perugia – Frosinone (ore 16.15) arbitro: Serra di Torino (Bresmes-Trinchieri) Reggina – Crotone (ore 16.15) arbitro: Gariglio di Pinerolo (Margani-Laudato) Ascoli – Como (13/02, ore 15.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta (Scarpa-Affatato) Brescia – Alessandria (13/02, ore 15.30) arbitro: Paterna di Teramo (Di Vuolo-Avalos) Lecce – Benevento (13/02, ore 15.30) arbitro: Pairetto di Nichelino (Paganessi-Cecconi) (ITALPRESS). ari/red 10-Feb-22 12:27