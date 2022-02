Calciomercato: Stampa. Barcellona, in estate tutto su Haaland

Il norvegese deciderà fra fine marzo e inizio aprile il proprio futuro. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona questa estate tenterà il "tutto per tutto" per Erling Haaland. Lo riporta in Spagna il quotidiano "Sport". Il giovane attaccante, per il quale sembra essersi "raffreddato" l'interesse del Real Madrid, da giugno in poi, secondo quanto previsto nel contratto che lo lega al Borussia Dortmund fino al 2024, potrebbe lasciare la Germania per una cifra "abbordabile". I catalani stanno quindi studiando, secondo i media iberici, una particolare strategia economica per acquistare il giocatore norvegese. L'agente del calciatore, Mino Raiola, avrebbe detto a Joan Laporta, presidente della società azulgrana, che Haaland deciderà il suo futuro fra fine marzo e i primi di aprile e, soprattutto, che intende dare priorità al Barça. (ITALPRESS). pdm/red 10-Feb-22 09:31