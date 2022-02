MotoGP: Svelata l’Aprilia, Aleix Espargaró e Vinales “Pronti per 2022”

Il ceo Rivola "Presi dei rischi in fase di sviluppo, ora la pista" ROMA (ITALPRESS) – L'Aprilia scalda i motori in vista di un 2022 che la vedrà scendere in pista come factory team nel Mondiale di MotoGP. La casa di Noale svela la sua nuova freccia in teatro, sollevando il sipario sulle note del Guglielmo Tell dell'orchestra diretta dal ceo Massimo Rivola. "C'è adrenalina e voglia di capire quanto siamo migliorati e dove siamo rispetto agli altri. Sappiamo di aver fatto un lavoro importante, abbiamo preso qualche rischio nello sviluppo della moto ma non vediamo l'ora di essere in pista" spiega Rivola. "L'Aprilia entra come factory team, a 30 anni dal primo mondiale vinto da Alex Gramigni. Noale è un ambiente a misura d'uomo, fatto di grandi professionisti e ci teniamo molto alla nostra italianità", aggiunge il ceo del team italiano. Un team affiatato e unito anche nel parco piloti. Il "capitano", definito così da tutta la squadra, è Aleix Espargarò. "Non vedo l'ora di ritrovarmi con la mia gente, sono da sei anni in Aprilia ed è la mia seconda famiglia. Sono molto carico, non ho più 20 anni ma anche a 32 ho la fame di uno di 18. Sono fisicamente a posto e non vedo l'ora di iniziare il campionato", racconta lo spagnolo, che sarà affiancato dal connazionale e grande amico Maverick Vinales. "Stiamo lavorando davvero duramente, l'Aprilia mi ha preso per un motivo e sono pronto a spingere. Proveremo a raggiungere gli obiettivi che abbiamo noi e i fan", ha dichiarato Vinales. Non solo, ci sarà spazio anche per Lorenzo Savadori, nel doppio ruolo di pilota e tester. "Farò cinque wild card, sarà un anno importante anche per me per prendere confidenza con questa categoria", svela il centauro azzurro, nell'ultima stagione penalizzato anche da qualche infortunio di troppo. Dopo le ottime impressioni testate nei primi test a Sepang, il team italiano tornerà in pista dall'11 al 13 febbraio in Indonesia per affinare altri dettagli verso l'esordio stagionale, a Losail, in Qatar. (ITALPRESS). spf/pdm/red 10-Feb-22 11:51