Pallanuoto: World League. Settebello a Trieste contro la Slovacchia

Al posto di Francesco Di Fulvio, il ct Campagna ha convocato Michele Mezzarobba. ROMA (ITALPRESS) – Il Settebello si rituffa in World League e questa volta con la rosa più ampia. Un mese fa in Serbia aveva affrontato i bicampioni olimpici con sette "esordienti" rispetto all'Olimpiade e con un gruppo ristretto a causa delle indispobilità di alcuni giocatori, per positività al Covid-19. Martedì 15 febbraio, a Trieste, presso il Centro Federale – Polo Natatorio "Bruno Bianchi", i campioni del mondo di Gwangju 2019, guidati da Alessandro Campagna, affrontano la Slovacchia in quella che sarà la partita decisiva per il passaggio del turno e l'ingresso alla fase finale europea dell'unico torneo mai vinto nella sconfinata bacheca azzurra. A Sabac il 18 gennaio la Serbia vinse 12-9. Per l'Italia, ricca di giovani talenti, una sconfitta onorevole, che però la costringe a vincere il prossimo impegno. Gli azzurri sono convocati a Trieste dal 13 febbraio per un mini collegiale. Nel Settebello per Trieste non ci sarà per motivi di salute Francesco Di Fulvio; al suo posto il commissario tecnico Alessandro Campagna ha convocato il giuliano Michele Mezzarobba. Questi i convocati per Trieste: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Nicholas Presciutti e Marco Del Lungo (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo). Completano lo staff l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Eithan Cousin, il video analista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic. (ITALPRESS). pdm/com 10-Feb-22 11:24