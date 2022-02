Pechino2022: Sci fondo, Pellegrino “Argento conferma bontà scelte fatte”

"E' stato bellissimo concretizzare il lavoro di un anno" PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – "Mi fa strano che quell'8 febbraio che era nella mia testa da tantissimo tempo sia già passato. Ho vissuto l'ultimo anno in funzione di quello e riuscire a concretizzare il tutto è stato bellissimo. Ho lavorato tanto per arrivare qui, pensando ogni allenamento, ogni scelta tecnica in vista di questo appuntamento. Ma sapevo che c'era anche un punto, che era quell'8 febbraio: tanto si poteva fare prima ma tanto si doveva fare quel giorno e ho dimostrato di essere di nuovo pronto a salire sul podio olimpico, è una cosa che mi rende molto orgoglioso". Così Federico Pellegrino, a Casa Italia a Yanqing, racconta il suo secondo argento consecutivo ai Giochi, ottenuto nell'edizione di Pechino nella sprint in tecnica libera. "Ho fatto le scelte migliori che potessi fare e il risultato che ho ottenuto ne è la conferma". (ITALPRESS). glb/red 10-Feb-22 05:57