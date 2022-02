Pechino2022: Strolz oro combinata come padre a Calgary, 10^ Innerhofer

Argento per Kilde, chiude il podio Crawford PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Johannes Strolz è il nuovo campione olimpico della combinata di sci alpino. Il 29enne austriaco, che in questa stagione di Coppa del Mondo aveva vinto lo slalom di Adelboden, sfrutta proprio la manche fra i pali stretti per risalire la classifica dopo che a metà gara si era piazzato al quarto posto, a 75 centesimi da Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese non riesce a difendere il vantaggio accumulato in discesa e deve accontentarsi dell'argento, bronzo al canadese James Crawford. Chiude al decimo posto, a 4"37 da Strolz, l'unico azzurro in gara, Christof Innerhofer. Johannes non è il primo Strolz a diventare campione olimpico: il padre Hubert, a Calgary 1988, fece altrettanto vincendo l'oro in combinata. "Significa tutto per me – commenta Johannes – Vincere lo stesso oro che vinse mio padre 34 anni fa è un sogno che diventa realtà". (ITALPRESS). glb/gm/red 10-Feb-22 09:16