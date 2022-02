Tennis: Torneo Indian Wells. Iscritti Djokovic, Berrettini e Sinner

Al via anche il Thiem e gli azzurri Sonego, Fognini, Musetti e Mager. INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Pubblicata, con una grande sorpresa, la entry list (ovvero la lista degli iscritti) del BNP Paribas Open, meglio noto come Indian Wells Masters. La prima prova stagionale a livello di Atp Masters 1000 tornerà in scena, dopo due anni, nella consueta data di marzo. Il primo nome dell'elenco è il numero uno del mondo, Novak Djokovic. Il serbo è regolarmente iscritto ma per partecipare al torneo è previsto l'obbligo del vaccino anti Covid-19. Da capire cosa succederà: al momento nelle pubblicità della manifestazione Djokovic non figura. A ruota sono presenti tutti i giocatori della top ten mondiale, da Medvedev a Nadal, da Zverev a Tsitsipas, da Matteo Berrettini a Jannik Sinner. Presenti, oltre al romano e all'altoatesino, altri quattro azzurri, ovvero Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Infine, potrebbe esserci un rientro nel circuito. E' fra gli iscritti, infatti, anche l'austriaco Dominic Thiem, assente dai campi da gioco da diversi mesi, per via di un problema al polso e alla mano, che ha rimandato più il rientro e che dovrebbe tornare proprio negli Usa, partecipando ai tornei di Indian Wells e Miami. (ITALPRESS). pdm/red 10-Feb-22 10:18