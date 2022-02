F.1: GP Bahrain nel calendario del Mondiale fino al 2036

Domenicali "A Sakhir dal 2004 abbiamo disputato delle gare fantastiche". SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Annunciato oggi un "lunghissimo" accordo fra gli organizzatori del circo della Formula 1 e quelli del Gran Premio del Bahrain. La corsa, in scena al "Bahrain International Circuit" di Sakhir resta nel calendario del Mondiale almeno sino al 2036. In Bahrain si è corso per la prima volta nel 2004: quest'anno a Sakhir ci sarà la gara di apertura del Mondiale, in programma il 20 marzo; prima, sempre lungo il "Bahrain International Circuit", avranno luogo i test ufficiali di pre season. "Sono felice, dal 2004 abbiamo disputato delle gare fantastiche a Sakhir e non vediamo l'ora di tornarci per l'inizio del campionato del 2022. Il Bahrain è stato il primo Paese del Medio Oriente ad accogliere la Formula 1 e ha un posto molto speciale nel nostro sport: voglio ringraziare personalmente Sua Altezza il Principe Salman e il suo team per la loro dedizione e il duro lavoro per la nostra partnership", ha dichiarato Stefano Domenicali, amministratore delegato e presidente della Formula 1. (ITALPRESS). pdm/com 11-Feb-22 11:41