Fontana cade in finale nei 1000 metri, sfuma medaglia

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Sfuma sul più bello l'11esima medaglia olimpica in carriera per Arianna Fontana. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino, la 31enne valtellinese cade durante la finale dei 1000 metri di short track, nel corso dell'ultimo giro, mentre era terza: per lei anche la beffa della penalizzazione che la retrocede all'ultimo posto. Oro dunque all'olandese Suzanne Schulting, che nei quarti aveva stabilito il nuovo record mondiale, argento alla coreana Choi Minjeong, bronzo alla belga Hanne Desmet. L'Italia resta dunque a quota 10 podi – gli stessi di Pyeongchang 2018 ma con oltre una settimana ancora di gare – così come Arianna Fontana, che manca la chance di staccare Stefania Belmondo e diventare in solitaria l'atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi. Avrà comunque un'altra chance in questa edizione, nei 1500 in programma mercoledì. La fuoriclasse lombarda a Pechino ha già vinto l'oro nei 500 e l'argento nella staffetta mista, portando a 10 le sue medaglie olimpiche: la prima gioia a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile), altro bronzo nei 500 a Vancouver 2010, quindi i tre podi di Sochi 2014 (argento nei 500, bronzo nei 1500 e nella staffetta femminile) prima dell'apoteosi di Pyeongchang 2018 (oro nei 500, argento ancora nella relay donne e bronzo nei 1000). (ITALPRESS). gm/red 11-Feb-22 14:16