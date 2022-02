Governo. Via le mascherine. Ma gli italiani ormai ipocondriaci le toglieranno?

Più che soffermarci sulla mascherina italica che da oggi all’aperto può essere buttata via, in attesa di cestinarla anche al chiuso, o continuare a discutere sull’ennesima riduzione della libertà dei no-vax (l’esclusione del tampone dal Green Pass basico), dobbiamo fare una riflessione più profonda.

Si tratta di capire come gli italiani riusciranno a sopravvivere a quell’area comfort che si sono creati e che hanno dimostrato di voler difendere a spada tratta. Una sorta di bolla intoccabile, che ha dato loro sicurezza, certezza di sopravvivere, pure se ha sancito il distanziamento sociale, il confinamento privato e la fine di ogni relazione (la dematerializzazione della comunità).

Una cappa, per usare la felice definizione di Marcello Veneziani, orpello e protesi ideologica di una nuova esistenza, disinfettata, asettica, embrione della nuova umanità post-pandemica. Si libereranno da questo lasciapassare respiratorio che ha inibito la respirazione, segato il naso, creato innumerevoli problemi alla gola, agli occhi, tanto da favorire allergie a 360 gradi ed eterni raffreddori?

Un lasciapassare aereo, propedeutico di un altro lasciapassare, quello verde, pensato e imposto, per vivere, per esistere.

Che popolo siamo diventati? Un popolo che accetta uno Stato etico sanitario, che dice quello che dobbiamo e possiamo fare? Che valore diamo e abbiamo dato finora alla nostra libertà, ridotta sempre più a quella del criceto che gira sulla rotellina? Se l’obiettivo ultimo è quello di correre per i parchi, mangiare e passeggiare, tanto meglio la dittatura. Che almeno ha sempre brillato per organizzare i sabati dedicati allo sport.

Che fine hanno fatto i liberali di casa nostra che un tempo volevano le libertà al massimo e lo Stato al minimo e che invece, oggi sono i cantori dello Stato al massimo e le libertà al minimo? Lo Stato sanitario (lo stato di emergenza permanente), lo Stato pappone (la liberalizzazione della prostituzione), lo Stato becchino (l’eutanasia) e lo Stato spacciatore (la liberalizzazione delle droghe).

Gli italiani, si è visto in tutta la durata della pandemia, anziché esercitare la libertà vera, costituzionale, anziché capire, rivendicare il diritto di critica, contestare governi e istituzioni, sono diventati “militanti della mascherina”. Contenti di esser diventati dei bravi, puliti, moderni ed ecologici cittadini. Una sorta di protagonismo rovesciato, malato.

E adesso, questi sono i frutti, di due anni di terrore mediatico, politico e amplificato dai “soloni in camice bianco” (terrore propedeutico al messaggio salvifico del vaccino), il vero bipolarismo non sarà più tra destra e sinistra, ma tra “ipocondriaci” (una psicosi che durerà a lungo) e “cazzoni”, pronti a giocarsi il “tana libera tutti” per mangiare, correre sui prati e andare in giro ancora una volta.