Nba: Phoenix batte anche Milwaukee, Dallas vola con 51 punti Doncic

Golden State cede a New York, a Est Miami consolida il primo posto ROMA (ITALPRESS) – Nemmeno i campioni in carica di Milwaukee, nella rivincita della finale della scorsa stagione, riescono a fermare Phoenix. I Suns interrompono la serie positiva che durava da quattro gare dei Bucks imponendosi per 131-107 con 27 punti di Ayton, 18 di Bridges, 17 di Booker e 17 punti e 19 assist di Paul, alla 500esima doppia doppia della carriera. Gara mai in discussione con Phoenix avanti anche di 27 nell'ultimo quarto e in grado di limitare Antetokounmpo a 18 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Perde terreno Golden State, sconfitta 116-114 da New York nonostante 35 punti (di cui però 19 nel primo tempo) e 10 assist di Curry. I Warriors hanno avuto l'ultima palla dell'incontro a 6"2 dalla sirena ma Thompson ha mancato il canestro. Sul fronte Knicks in grande serata Randle (28 punti e 16 rimbalzi). Golden State deve guardarsi le spalle da Memphis (132-107 su Detroit, 23 punti per Morant e 17+14 per Adams) mentre al quinto posto della Western Conference si consolida Dallas, che si gode un super Luka Doncic. Show dello sloveno nel 112-105 sui Clippers con 51 punti (massimo in carriera) dei quali 28 nel solo primo quarto. A Est sempre più al comando Miami, che infila la quarta vittoria consecutiva a spese di New Orleans: 112-97 con 29 punti a testa per Butler e Adebayo e Lowry in tripla doppia (14+11+11). Salutato Harden e in attesa dei nuovi arrivi da Philadelphia, Brooklyn continua a perdere cedendo 113-112 contro Washington (15 punti, 13 rimbalzi e 10 assist per Kuzma). Irving prova a tenere in piedi la baracca (31 punti) ma sono ora 10 i ko di fila per i Nets. La miglior striscia aperta della lega è invece quella di Toronto, che ha vinto le ultime otto gare disputate, compresa quella contro Houston (139-120) con 42 punti di Trent e 30 di Siakam. (ITALPRESS). glb/red 11-Feb-22 09:41