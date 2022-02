Pechino2022, Malagò in tribuna per SuperG donne

Prima gara vissuta dal vito per il numero uno del Coni. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il Presidente del Coni, Giovanni Malagó, ha assistito sulle tribune di Yanqing alla gara del Super G di sci alpino donne. Pur nel rispetto dei protocolli e dei playbook del Cio, Malagó è stato accolto sugli spalti dal Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, e dal Presidente della Fisi, Flavio Roda. Si tratta delle prime gare seguite dal vivo a questa edizione dei Giochi per il numero uno del Coni che era risultato negativo due giorni fa e trasferito nell'hotel del Cio dopo aver lasciato il covid hotel dove era stato messo in isolamento al suo arrivo in Cina causa positività al Covid-19. (ITALPRESS). gm/red 11-Feb-22 04:18