Theo Hernandez rossonero fino al 2026 “Volevo solo il Milan”

L'esterno francese: "Sono molto felice, ora dobbiamo continuare a fare bene" CARNAGO (ITALPRESS) – La notizia era nell'aria da giorni, ma nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità: Theo Hernandez ha rinnovato con il Milan fino al 2026. Il club da tempo aveva iniziato la trattativa per il prolungamento di contratto (portando lo stipendio del difensore da 1.5 a 4.5 milioni all'anno), con la precisa volontà di blindare Hernandez dal possibile assalto dei molti club che lo avevano messo nel mirino: "Sono molto felice – le sue prime parole ai canali ufficiali del club -. Dal primo giorno in cui sono arrivato sono stato benissimo con il mister, la squadra, Maldini e tutti. Per questo ho rinnovato. Ora dobbiamo continuare così e fare le cose bene. È vero che c'erano tante squadre che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan e a rimanere qui. Sto veramente molto bene, con amici e compagni di squadra, fidanzata e con il bambino in arrivo. Sono ancora giovane e devo migliorare – ha proseguito -. Con Pioli sono cresciuto molto sia come persona che nel gioco. A me piace attaccare e quando prendo palla la mia idea è andare in porta, poi se c'è qualcuno la passo – ha detto sorridendo Theo -. Da tanto tempo stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così". Prosegue intanto il lavoro di Stefano Pioli a Milanello in vista della sfida di domenica a San Siro contro la Sampdoria. L'allenatore (che incontrerà i giornalisti via Zoom sabato alle 9.30) deve scegliere il sostituto dello squalificato Hernandez sulla sinistra: al momento la soluzione più probabile è quella di schierare Florenzi a destra, dirottando Calabria a sinistra, con Tomori che potrebbe tornare di nuovo titolare e formare con Romagnoli la coppia di centrali in difesa. A centrocampo Tonali-Kessie, con il ballottaggio sulla destra della linea dei trequartisti tra Saelemaekers e Messias, mentre al centro ci sarà Diaz e a sinistra Leao, con Giroud, reduce da due doppiette consecutive contro Inter e Lazio, unica punta. Ibrahimovic, che si è allenato ancora a parte, non sarà convocato, la speranza è di poterlo avere di nuovo a disposizione per la gara di settimana prossima contro la Salernitana. A Milanello si è rivisto Ballo-Touré, fresco vincitore della Coppa d'Africa con il Senegal. (ITALPRESS). bf/ari/red 11-Feb-22 19:52