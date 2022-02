Calcio: Cioffi “Udinese a Verona per confermarsi, duelli decisivi”

"Hellas simile al Toro, ma i giocatori sono diversi", dice il tecnico dei friulani UDINE (ITALPRESS) – "La squadra sta bene, abbiamo lavorato molto bene in settimana e sono molto felice della risposta dei ragazzi. Il calcio è una continua conferma, quindi, si può definire quella di domani la partita della conferma relativa al qui e ora perché vogliamo avere conferme rispetto a quello che stiamo facendo". Così il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, alla vigilia del match di domani al Bentegodi contro l'Hellas dell'ex Tudor. Una sfida importante, dopo la bella vittoria su un Torino che come gioco è molto vicino a quello dei gialloblù. "Sono simili ma non uguali perché hanno giocatori diversi. Alla fine, è il giocatore che interpreta il modulo. Saranno importantissimi i duelli", dice Cioffi che elogia gli avversari di domani per il percorso che stanno portando avanti. "Il Verona arriva da una bella partita giocata contro la Juve e ha giocato molto bene in rimonta contro il Bologna. Tudor e i suoi ragazzi stanno facendo un grande lavoro e se hanno 33 punti in classifica non è un caso, se li sono meritati". Cioffi parla di organico, gruppo, per lui ogni elemento della rosa è importante e d è un concetto che ribadisce anche alla vigilia del match del Bentegodi. "Abbiamo dimostrato di avere 15/16 titolari e 4/5 giocatori importanti. Tra questi 4/5 giocatori importanti qualcuno è molto penalizzato, come Samarzic, perché è in uno stato di forma e mentale che meriterebbe spazio. Ho la fortuna di avere 5 giocatori davanti che hanno caratteristiche forti, ma diverse perché tendono su aspetti differenti e mi danno la possibilità, in base a quello che vedo nella partita e nella loro condizione, di usarli tant'è che in settimana abbiamo avuto modo di lavorare su certi aspetti in fase di costruzione che ci permetteranno di segnare di più". In più Cioffi sta per recuperare Pereyra. "Il Tucu è un campione. Non è al 100% ma non vediamo l'ora di riaverlo con noi. Lo aspetteranno settimane di fatica perché quando un giocatore rientra da un infortunio come il suo va messo in condizione di ritrovare la forma, ma sono sicuro che lui avrà pazienza e noi non vediamo l'ora di rivederlo". L'Udinese è una delle squadre che ha segnato di più nel finale di gara. Cioffi la pensa così: "I dati vanno contestualizzati in un determinato arco temporale. La mia priorità ora è portare dei concetti di costruzione e di sviluppo che valorizzino quello che deve essere un abc perché noi siamo una squadra volutamente umile e che non molla mai e che vuole dare tutto fino alla fine. Questo siamo noi e lavoriamo tutta la settimana per raggiungere questi obiettivi". (ITALPRESS). ari/com 12-Feb-22 18:46