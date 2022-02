Calcio: Mourinho “Attenti al Sassuolo, ha più qualità della Roma”

Il tecnico giallorosso "Sfogo nello spogliatoio? Nessuno si è offeso" ROMA (ITALPRESS) – Con il quarto posto che dista sei punti e la Coppa Italia sfumata a San Siro, la Roma fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium al termine di una settimana contornata dalle polemiche per il discorso di Mourinho alla squadra dopo il ko contro l'Inter. "Quello che si dice nello spogliatoio rimane lì, per questo non ne parlo – spiega il tecnico portoghese – Ma non sono neanche capace di dire che non è vero che non ho parlato dopo la partita. Che qualcuno si sia offeso è una grande bugia. I giocatori mi hanno detto che a loro piace come lavoro, che hanno avuto allenatori che parlavano in modo diverso. Con me non ci sono segreti, do la possibilità di dialogo. Mi hanno detto di non cambiare", spiega in merito al presunto invito ai giocatori ad andare a "giocare in Serie C se non si hanno gli attributi". Una frase che ha scatenato polemiche. L'Olbia ha pubblicato un video di risposta, anche l'ex Livorno Romano Perticone ha risposto per le rime a Mourinho. Che chiude la vicenda: "Quello che ha detto Perticone è la verità, bisogna avere un determinato tipo di personalità per giocare. Se si è offeso mi scuso perché ha davvero ragione". Poi si passa alla partita di domenica. Gli unici assenti saranno Zaniolo (squalificato) e Spinazzola (infortunato). Poi "tutti convocati, Pellegrini sta bene e deve ritrovare il ritmo. Abraham è disponibile", fa sapere Mourinho. Dopo la sconfitta per 0-4 contro la Sampdoria, il Sassuolo potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2020. Ma Mourinho, nonostante l'assenza degli squalificati Scamacca e Raspadori, non si fida dei neroverdi e non vuole sentire parlare di Roma favorita: "Non sono d'accordo con Dionisi, non c'è differenza tecnica tra noi e il Sassuolo. La mia squadra non può costruire dal basso come fanno loro con Maxime Lopez e Ferrari. Hanno una qualità tecnica molto superiore, sono bravissimi". Non ci sono indicazioni di formazione, se non che "giocheremo con tre attaccanti – ha spiegato Mourinho – Abraham come nove, e due sulle fasce". Con l'ex Chelsea, dovrebbero agire Mkhitaryan ed uno tra Felix ed El Shaarawy. A centrocampo dovrebbe toccare a Sergio Oliveira e Cristante, sulla trequarti spazio al rientrante Pellegrini. Il capitano giallorosso ed ex di turno è ad una sola rete di distanza dal suo record di sette gol in una singola stagione di Serie A e il destino della Roma passa tra i suoi piedi. (ITALPRESS). spf/pal/red 12-Feb-22 16:34