Calcio: Serie A. Farris “Nel 2° tempo abbiamo mostrato valore Inter”

Il vice allenatore nerazzurro "Napoli grande squadra, ci ha messo in difficoltà" NAPOLI (ITALPRESS) – "Il secondo tempo la dice lunga sul valore della nostra squadra. L'episodio del rigore ci ha messo sotto, il Napoli col proprio pubblico ci ha messo in difficoltà, è una grande squadra, ma abbiamo ripreso la partita e abbiamo cercato di vincerla". Lo ha dichiarato l'allenatore in seconda dell'Inter Massimiliano Farris ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Napoli: "Barella e Brozovic squalificati per le prossime partite? Uno riposerà in Champions e uno in campionato. Dumfries? In Italia arriva uno straniero che non conosce la lingua e viene etichettato come in difficoltà. Si è applicato, ha imparato quotidianamente", ha aggiunto Farris scherzando poi sulle sue statistiche in panchina quando Simone Inzaghi è squalificato: "Io imbattuto all'Inter? E' cosi, con la Lazio invece ho preso una scoppola qui a Napoli…". (ITALPRESS). pia/pal/red 12-Feb-22 20:34