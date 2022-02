Calcio: Serie A.Mihajlovic”Mai visto rigore così,non bisogna aver paura”

Il tecnico rossoblù, dopo il ko con la Lazio, chiede ai suoi "maggiore coraggio" ROMA (ITALPRESS) – "Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo sofferto poco. Abbiamo subito gol su un rigore che in 40 anni di carriera non ho mai visto. Siamo stati poco pericolosi in avanti mentre nella ripresa abbiamo giocato meglio ma prendendo due gol in contropiede. Nel primo hanno avuto possesso, oggi hanno sfruttato il rigore ma purtroppo loro ci hanno messo la qualità e hanno vinto". Sono queste le parole di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dopo la sconfitta contro la Lazio. "Parte tutto da me, sono io che devo far venire il coraggio ai giocatori con le mie scelte. I risultati del mese di gennaio non ci aiutano, si può avere paura di perdere ma bisogna avere coraggio per vincere. Dobbiamo rimanere calmi e allenarci cercando di aumentare la condizione fisica, giocare di più, prendere fiducia. Ora abbiamo lo Spezia e siamo obbligati a vincere, dobbiamo avere meno paura di sbagliare e giocare senza ansia sacrificandoci di più in fase difensiva", ha proseguito il tecnico. Poi una battuta sul suo ritorno all'Olimpico. "Tornare all'Olimpico è sempre un piacere, lo considero casa mia. I tifosi della Lazio mi hanno sempre accolto bene, mi dispiace non aver vinto ma stavolta è andata così. Una volta per uno", ha concluso Mihajlovic. (ITALPRESS). spf/ari/red 12-Feb-22 18:15