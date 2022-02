Calcio: Serie A. Sarri “Lazio in crescita, Zaccagni? Diverso da insigne”

"Abbiamo fatto una buona partita, ma da tre mesi, Milan a parte, la squadra fa bene", dice il tecnico biancoceleste ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una buona partita. Dopo il primo gol potevamo chiuderla, poi lo abbiamo fatto nel secondo tempo. E' una buona prestazione, in linea con gli ultimi due mesi Coppa Italia con il Milan esclusa. Zaccagni? Ha tante qualità e si adatta abbastanza bene. Ha avuto un paio di infortuni, è un ragazzo che ascolta molto e cerca di migliorarsi. E' molto forte e ha ancora potenziale da esprimere; è diverso da Insigne, deve giocare da Zaccagni". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la vittoria contro il Bologna. Poi un pensiero sul quarto posto. "Negli ultimi tre mesi abbiamo fatto bene, non siamo più la squadra che prima faceva una partita bene e una male. Ogni tanto c'è qualche ricaduta come contro il Milan. Noi stiamo migliorando ma ancora un po' di fatica la facciamo ancora. Abbiamo rivisto le situazioni, il lavoro di linea lavorando con i video come è purtroppo normale in questo calcio che si gioca ogni tre giorni. Io ero innamorato del lavoro sul campo, del migliorare i singoli e i reparti, mentre oggi mi sembra di fare più il regista perché siamo sempre al video", le sue parole. Infine c'è spazio per una battuta sul nuovo arrivato Cabral: "Veniva da un infortunio che lo aveva tenuto fermo 40 giorni, è arrivato con delle condizioni inferiori rispetto ai nostri e gli abbiamo fatto un programma specifico per riportarlo in parità con la condizione fisica della squadra", conclude Sarri. (ITALPRESS). spf/ari/red 12-Feb-22 18:00