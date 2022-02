Calcio: Serie A. Spalletti “Bene il pari ma potevamo vincere”

Il tecnico del Napoli "Buona partita. Barcellona? Sfida bellissima" NAPOLI (ITALPRESS) – "Sono soddisfatto del punto, però poi ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per mettere a posto il risultato. Facciamo la nostra esperienza, siamo contenti del punto fatto". Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti al termine del match contro l'Inter: "Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo, poi si traggono insegnamenti e spunti, abbiamo fatto una buonissima partita, ci sono capitate un paio di palloni interessanti, ma non li abbiamo sfruttati. Non siamo riusciti nemmeno a mantenere il palleggio – ha dichiarato l'allenatore ai microfoni di DAZN -. Barcellona in Europa League? Sono partite bellissime, che vale la pena giocarsi con la postura di chi è forte, col petto in fuori, dobbiamo far vedere quella voglia di andare oltre ai nostri limiti. Siamo contenti, ma non abbiamo tirato fuori tutto quello che era possibile oggi. Dobbiamo continuare a tenere questa leggerezza talentuosa, in alcuni momenti l'abbiamo fatta vedere, in altri ci siamo abbassati un po' troppo. Dobbiamo essere bravi a portare la partita per quelle che sono le nostre caratteristiche", ha concluso Spalletti. (ITALPRESS). pia/pal/red 12-Feb-22 20:42