Calcio: Verona. Tudor “Udinese ostica, serve grande attenzione”

Il tecnico croato ritrova Caprari e Faraoni: "Convocati, vedremo se schierarli dall'inizio" VERONA (ITALPRESS) – "L'Udinese ha un sistema di gioco consolidato da diversi anni e Cioffi è andato intelligentemente nel solco della continuità: servirà una partita attenta, nella quale concedere poco o niente ai nostri avversari". Così Igor Tudor, allenatore del Verona, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese. I bianconeri sono una formazione da prendere con le pinze e che ha messo in difficoltà un po' tutte le avversarie che l'hanno affrontata: "Difendono con molti uomini, aspettando gli errori degli avversari, per poi ripartire e provare a pungere. Le palle inattive fra i loro punti di forza? E' una squadra con grande fisicità e ci siamo preparati anche su questo aspetto, così come su tutti quelli che abitualmente curiamo nella preparazione di una gara". Tudor si è poi soffermato sui singoli partendo da Caprari e Faraoni che "si sono allenati in gruppo nelle ultime due sedute e sono fra i convocati: vedremo se e quanto impiegarli domani". Non ci sarà, invece, il laterale Frabotta: "Si è allenato con la squadra, ma è out. E' però quasi pronto per tornare a disposizione e da lui mi aspetto un contributo importante in questo finale di stagione", ha spiegato Tudor. Al centro dell'attacco del Verona ci sarà Simeone, che rientra dopo un turno di squalifica: "Ha fatto cose straordinarie sin qui e sono contento rientri. E' molto motivato e deve pensare solo a dare il massimo, come fa sempre. Praszelik? E' un'opzione per domani, così come Bessa e Caprari. Retsos? Come Praszelik deve ancora recepire appieno la nostra mentalità di lavoro – ha concluso l'allenatore del Verona -. Ma siamo per entrambi sulla buona strada: stanno crescendo giorno dopo giorno". (ITALPRESS). mra/pal/red 12-Feb-22 18:43