Moioli-Visintin argento nella mixed team di snowboardcross

Medaglia numero 11 per l'Italia con 2 ori, 5 argenti, 4 bronzi. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il team Italia 1, composto da Michela Moioli e Omar Visintin, ha vinto la medaglia d'argento nella mixed team di snowboardcross, gara all'esordio alle Olimpiadi. Oro per gli Stati Uniti, bronzo per il Canada. Quarto posto per il team Italia 2, composto da Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva. Si tratta della medaglia numero 11 per l'Italia con 2 ori, 5 argenti, 4 bronzi. (ITALPRESS). gm/red 12-Feb-22 04:25