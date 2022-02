Tennis: Schwartzman raggiunge Sonego in semifinale a Buenos Aires

L'argentino ha vinto il derby con Cerundolo interrotto ieri per pioggia BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Sarà Diego Schwartzman l'avversario di Lorenzo Sonego nella semifinale dell'"Argentina Open", torneo Atp 250 con 686.700 dollari di montepremi che si sta disputando sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (conosciuto come la "Cattedrale del tennis argentino"), seconda tappa del "Golden Swing" in America Latina. L'argentino, numero 15 ATP e secondo favorito del tabellone nonché campione in carica, si è imposto in rimonta (3-6 6-2 7-5) nel derby con il connazionale Francisco Cerundolo, numero 107 del ranking, in un match completato dopo l'interruzione per pioggia avvenuta ieri sull'1-1 del terzo set. (ITALPRESS) pal/red 12-Feb-22 18:40