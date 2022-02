Calcio: Serie A. Allegri “Buon punto, Danilo ha fatto un gol super”

"Lo scudetto lo vince l'Inter, Vlahovic deve restare sereno" BERGAMO (ITALPRESS) – "Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita giocata bene tecnicamente. La squadra ci ha creduto sino alla fine, Danilo ha fatto un gol spettacolare". Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, al termine del match contro l'Atalanta (1-1 il risultato finale, ndr.). "Abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi, abbiamo avuto un po' di terrore sulle loro ripartenze nel primo tempo. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, dovevamo far gol noi ma poi ha segnato Malinovskyi. Il tridente? Ha fatto un'ottima prova, i ragazzi hanno fatto una buona triangolazione. È stata una buona partita da parte di tutti, io in panchina mi sono divertito. Si tratta di un buon punto", ha aggiunto Allegri. "Zakaria fuori? Aveva giocato due partite, ho preferito far giocare McKennie, che è uno di corsa. Si vince con la miglior difesa, soltanto due anni fa la Juventus ha vinto subendo 45 gol. Lo scudetto? L'ho detto da settembre, lo vince l'Inter: ieri è stato un passaggio importante. Non lo dico perché gufo, in questo momento l'Inter è più forte di noi. Vlahovic? Deve rimanere sereno quando non gli riescono le cose", ha concluso il tecnico dei bianconeri. (ITALPRESS). pia/pdm/red 13-Feb-22 23:19