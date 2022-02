Calcio: Serie A. Andreazzoli “Cagliari ha meritato il pareggio”

Il tecnico dell'Empoli: "Speravamo di vincere ma loro sono stati bravi" EMPOLI (ITALPRESS) – "Speravamo di portare la gara alla vittoria finale però bisogna fare i conti con l'avversario che è stato più bravo di noi ad inizio gara, dove noi non eravamo i soliti. Ci siamo poi sciolti, abbiamo fatto un gol, potevamo farne altri, e nella ripresa è uscito fuori l'avversario che ha messo tutto quello che aveva. E nelle situazioni finali, quando non hai il pieno controllo, puoi subire. Alla fine, visto il secondo tempo, il Cagliari ha meritato di pareggiare". Lo ha detto a Dazn il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli parlando nel post partita della sfida del 'Castellani' fra Empoli e Cagliari terminata 1-1. "Non penso ci sia mancata la concentrazione, i ragazzi ne hanno sempre molta ed hanno sempre molta voglia di fare – ha aggiunto Andreazzoli – Non siamo in zona comfort in classifica, possiamo accettare il pareggio con più tranquillità di loro, abbiamo cercato la vittoria e non perdendo oggi, avendo vinto all'andata, è un vantaggio per noi non da poco. Ho fatto una scelta togliendo Cutrone speravo di avere maggior palleggio con i trequartisti e non è andata così, ma alle volte la indovini, altre volte no". "Noi dobbiamo valutare le cose in maniera oggettiva ed in questi ultimi pareggi abbiamo avuto ottimi numeri – ha concluso Andreazzoli – Dobbiamo quindi essere contenti di non aver perso, e di come giochiamo in maniera importante la serie A. Pinamonti? Non so a quanti gol puo'arrivare, segna in maniera costante, non ha raccolto tante doppiette e triplette, ci interessa che sia costante". (ITALPRESS). lc/mc/red 13-Feb-22 17:48