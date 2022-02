Calcio: Serie A. Blessin “C’era rigore su Destro, chiara trattenuta”

Il tecnico del Genoa: "Odio i pareggi, dovevamo fare il secondo gol" GENOVA (ITALPRESS) – "Odio i pareggi, devi fare il secondo gol quando sei sull'1-0. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni mentre nella ripresa abbiamo avuto più confidenza palla al piede. Il gol subito non mi è piaciuto per niente per come è venuto. Non so se quello su Destro fosse rigore nel secondo tempo, a me sembra di sì perché si vede chiaramente che gli viene strattonata la maglia. L'arbitro doveva andare a rivedere l'episodio". Lo ha detto Alexander Blessin, tecnico del Genoa, dopo il pareggio contro la Salernitana. Sempre su Destro, l'allenatore spende parole al miele: "Mattia ha tanta qualità all'interno dell'area – prosegue a DAZN – ma allo stesso tempo deve lavorare per la squadra. Piccoli è un giocatore molto simile. Oggi ci serviva velocità e qualità sulle fasce, Ekuban ha fatto un grande assist e un'ottima partita. Giocheremo per vincere contro il Venezia". (ITALPRESS). spf/mc/red 13-Feb-22 17:49