Calcio: Serie A. Cioffi “Risultato pesante ma non veritiero”

"Guarderemo la classifica quando raggiungeremo i quaranta punti". VERONA (ITALPRESS) – "Quello di oggi è un risultato pesante ma non veritiero. Abbiamo avuto tante occasioni da gol ma non siamo riusciti a sfruttarle. Io credo che abbiamo giocato una buona gara senza mai mollare ed è questo quello che conta per raggiungere la salvezza". Questo il commento rilasciato da Gabriele Cioffi, dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata al Bentegodi contro il Verona. "E' chiaro che questo 4-0 è un risultato pesante ma bugiardo – ha poi continuato il tecnico bianconero -. Ci sono state sicuramente delle imperfezioni che abbiamo pagato e su questo dovremo lavorare. Adesso però non dobbiamo guardare la classifica, ma soffermarci sulla prestazione e sulla determinazione messa in gara. Guarderemo la classifica quando raggiungeremo i quaranta punti". Prima di andare via, Cioffi ha risposto così a chi gli chiedeva perché Beto fosse stato escluso dalla formazione titolare. "E' rimasto fuori per scelta tecnica. Tridente? Sono convinto che non siamo ancora pronti per giocare con tre punte e non so se lo saremo mai. Ho degli attaccanti molto forti e per questo giocherà chi si mostrerà più in forma durante la settimana". (ITALPRESS). gbn/pdm/red 13-Feb-22 17:37