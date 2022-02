Calcio: Serie A. Colantuono “Potevamo ottenere qualcosa in più”

Il tecnico della Salernitana: "C'è mancato il guizzo, vogliamo salvarci" GENOVA (ITALPRESS) – "Se la condizione dei giocatori cresce avremo dei benefici, ma non c'è molto tempo. Oggi ho visto un'ottima risposta, anche se abbiamo delle difficoltà evidenti. Forse potevamo ottenere qualcosa di più, ci è mancato il guizzo. Noi, come il Genoa, stiamo cercando di rimanere nella categoria e non è facile". Lo ha detto Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, dopo il pareggio contro il Genoa. Sul mercato di riparazione: "Abbiamo preso dei giocatori di qualità – prosegue l'allenatore ai microfoni di DAZN – non che prima non volessimo averla. Ho vissuto dei mesi infernali con gli infortuni e con il Covid, purtroppo prima di gennaio eravamo pochi. Tranne Mousset ho messo dentro tutti gli attaccanti acquistati. Io a rischio esonero? Ho 60 anni, non penso alla mia panchina. Non mi interessa nulla, è da tanti anni che alleno e non mi sono mai fatto mancare niente", conclude. (ITALPRESS). spf/mc/red 13-Feb-22 17:51