Calcio: Serie A. Giampaolo “Errore sul gol, poi mancata qualità”

Il tecnico della Sampdoria: "Non sono deluso, il Milan gioca per lo scudetto" MILANO (ITALPRESS) – "Sul gol abbiamo commesso un errore perché questa soluzione lunga ce l'hanno, sono molto bravi e non è prima volta che segnano così. La squadra c'è stata, è mancata un po' di qualità in più nei passaggi a centrocampo. Avanti mi sono piaciuti Sensi e Caputo ma non siamo riusciti a supportarli bene". E' il commento del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dopo la sconfitta dei suoi blucerchiati a San Siro con il Milan. "Ci abbiamo provato con coraggio, non sono deluso o scontento. Ci siamo stati, il Milan ha una qualità diversa, una condizione diversa e gioca per vincere lo scudetto. E' una squadra forte – prosegue Giampaolo ai microfoni di Sky – La squadra ha atteggiamenti giusti e seri, bisogna mettere apposto qualcosa avanti. Dobbiamo recuperare Quagliarella, far crescere Supryaha e vedere a che punto sta Giovinco. Dobbiamo cercare soluzioni offensive migliori rispetto a quelle che ci sono adesso. Oggi Fabio ha giocato 20-25 minuti, gli ho chiesto di non rischiare nulla e lui mi ha detto che stava bene: abbiamo un attaccante in più forte a disposizione. Oggi non potevo schierare una punta dall'inizio, siamo andati ad un adattamento". "Bravi i calciatori, abbiamo cambiato qualcosa e preso le misure migliori per non dare spazio e tempo al Milan di giocare: è una scelta che avrei fatto anche se li avessi avuti tutti a disposizione. Falcone? E' molto bravo e sicuro. Nella vita esiste la meritocrazia, se uno fa bene giusto che venga ripagato con la fiducia. Audero non lo discuto ma viene da un periodo da infortunato. Falcone ha fatto bene, gioca chi sta meglio, le condizioni possono cambiare. Lui lavorerà per continuare a giocare, così come Audero lavorerà per tornare in squadra", spiega Giampaolo che ricorda anche la sua sfortunata avventura in rossonero. "Il Milan è stato un'occasione persa che andava sfruttata meglio", conclude l'attuale tecnico della Samp. (ITALPRESS). gve/mc/red 13-Feb-22 15:46