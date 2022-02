Calcio: Serie A. Mazzarri “Peccato per pareggio arrivato così tardi”

Il tecnico del Cagliari: "Contento della nostra ripresa, è stato un monologo" EMPOLI (ITALPRESS) – "Sono soddisfatto per quello che ho visto, penso che alla fine abbiamo fatto una prestazione con tante cose positive, dispiace aver perso un po' il controllo della gara dopo l'ottimo inizio. Chi è entrato a gara in corso lo ha fatto nella maniera giusta, bene questa mentalita', credo che stiamo vivendo un bel momento ma ci manca precisione nella finalizzazione". Lo ha detto il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri a Dazn parlando nel post partita della sfida pareggiata a Empoli. "I risultati delle altre? Penso al Cagliari – ha aggiunto Mazzarri – Mi dispiace per quella gestione nella seconda parte del primo tempo. Nella ripresa è stato un quasi nostro monologo, peccato per il pareggio arrivato così tardi perché non so come sarebbe finita se avessimo segnato prima. Abbiamo prodotto tanto, alla fine su un campo così' difficile va bene. Sono contento soprattutto del nostro secondo tempo". "Dalbert? Mi è piaciuto, ha messo tanta fantasia ed imprevedibilità. Bene Pereiro che era troppo schiacciato all'inizio ed è poi cresciuto come i suoi compagni. Siamo stati bravi a non sbandare nel nostro momento piu' difficile. Pavoletti? E' un giocatore che ha grande carattere e volontà, sono felice per il suo gol, credo possa dargli morale per il finale di stagione. Tutti – ha concluso Mazzarri – devono sentirsi utili una volta chiamati in causa. L'importante è pensare al bene del gruppo". (ITALPRESS). lc/mc/red 13-Feb-22 17:56