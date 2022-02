Calcio: Serie A. Mourinho “Forse siamo scarsi ma siamo uniti”

"Non avrei firmato per il pari, nelle ultime 4 gare in A zero sconfitte" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Forse siamo scarsi ma in quanto a empatia siamo imbattibili. Questo gruppo è unito". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. Un gol di Cristante nei minuti di recupero ha permesso ai giallorossi di ottenere un punto: "Non avrei firmato per il pari. Ma un pareggio acciuffato al 90' ha un significato diverso. Paragono questa partita alla sconfitta di Bologna o di Verona, dove abbiamo avuto la possibilità di pareggiare. E nelle ultime quattro partite non abbiamo perso", ha aggiunto il tecnico portoghese. Nella conferenza stampa della vigilia, Mourinho aveva spiegato che "il Sassuolo ha più qualità della Roma"; poi, nel post gara, ha affermato che "fare circa il 50% di possesso palla qui non è facile" ma "dietro abbiamo avuto più stabilità, Kumbulla ci ha dato qualità nell'uscita". "Nella prima parte della partita ci è mancato ordine e disciplina a centrocampo, abbiamo avuto poche opzioni e spesso cercavamo la profondità senza successo. Nell'ultima parte di gara, la squadra è migliorata e il pareggio è meritato", ha detto ancora Mourinho. A centrocampo prosegue l'adattamento di Oliveira ma all'allenatore della Roma manca ancora un regista: "Sergio è arrivato da poco, per la prima volta ha giocato con Pellegrini. Miglioreranno di partita in partita. Cristante, Veretout, Pellegrini hanno qualità ma ci manca il calciatore in grado di far girare la squadra nella 'casa dei motori'". Infine, sulle polemiche circa una presunta spaccatura nel gruppo, Mourinho ha concluso: "C'è un giornalismo di quinta classe, senza etica, senza verità. Questo gruppo ha empatia, è una qualità imbattibile. Forse siamo scarsi, ma nessuno può dire che il gruppo non è unito". (ITALPRESS). spf/pdm/red 13-Feb-22 20:40