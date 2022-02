Calcio: Serie A. Pioli “Settimana perfetta, adesso recuperiamo energie”

Il tecnico del Milan: "Gratificante avere identità, fossi un tifoso esulterei" MILANO (ITALPRESS) – "E' stata la settimana perfetta: prima di questa ci aspettavano incontri difficili e delicati per la classifica, aver centrato tutti e tre i risultati è un ottimo segnale. Mancano tante partite, ora recuperiamo energie e ci prepariamo per le prossime 14. Ne affrontiamo una alla volta". Commenta così il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il successo dei suoi rossoneri sulla Sampdoria che vale la testa della classifica. "Avere identità di gioco, concetti e principi è la cosa più bella e gratificante del mio lavoro e di quello di giocatori e club – prosegue il mister rossonero a Sky – Oggi abbiamo 2 punti in più dell'anno scorso e il nostro traguardo è migliorare quel punteggio anche se è difficile. Un obiettivo da tifoso? Se facessi il tifoso oggi sarei stato sugli spalti a esultare. Io cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte", afferma Pioli. Che poi torna sull'analisi della partita: "I ragazzi sono stati bravi, siamo riusciti a capire l'uscita della Samp. Dal punto di vista tattica avevamo preparato il loro 4-3-1-2 ma abbiamo capito un'ora prima che avrebbero giocato in modo diverso. Sulla desta Thorsby usciva alto mentre Candreva ci lasciava più spazio dal lato di Florenzi". "Siamo stati bravi a leggere la situazione, merito dell'esperienza avuta in questi due anni che ci ha aiutato a essere più lucidi. Siamo ad altissimi livelli per quanto riguarda spirito, positività e fiducia. Tutto l'ambiente deve trascinare in queste situazioni e noi spingiamo dalla stessa parte: sappiamo che giocando così possiamo toglierci delle soddisfazioni". "Favoriti dall'uscita dalla Champions? No, per noi è stata una delusione grandissima, avremmo voluto con tutte le nostre forze giocare gli ottavi. Ora sfruttiamo la situazione, per fortuna abbiamo superato il turno in coppa e ci sarà spazio per i giocatori che hanno dimostrato volontà, capacita e disponibilità. L'anno scorso l'Inter vinse dopo l'eliminazione in Champions ma perché ha giocato meglio e ha avuto continuità. Difficile capire se ha inciso l'uscita dalla coppa. Noi abbiamo un metodo in cui crediamo tanto, non so se siamo i più forti del campionato ma come spirito non siamo secondi a nessuno. Leao? Lui e Tonali sono due giocatori diversi e lo stanno dimostrando. Rafa è eccezionale, ha grandissime caratteristiche ma non deve accontentarsi: se vuole giocare 90 minuti – termina Pioli – deve correre come tutti i compagni". (ITALPRESS). gve/mc/red 13-Feb-22 15:44