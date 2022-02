Calcio: Serie A. Tudor “Molto soddisfatto, Verona cinico”

"Vittorie come queste ci regalano fiducia per i prossimi impegni". VERONA (ITALPRESS) – "Sono molto soddisfatto per questa vittoria. Siamo stati cinici e credo che questa vittoria sia più che meritata". Così Igor Tudor, dopo il rotondo 4-0 che ha consegnato al suo Verona la vittoria contro l'Udinese al Bentegodi. "Vittorie come queste ci regalano fiducia per i prossimi impegni ma la cosa che più mi è piaciuta è stata la voglia di non prendere gol anche quando eravamo a un passo dalla vittoria", ha aggiunto Tudor. Il tecnico, prima di chiudere, ha poi elogiato alcuni dei protagonisti del momento d'oro vissuto dal suo Verona. "Sono molto felice per Depaoli e Tameze. Oggi hanno segnato entrambi, sono contento per loro. Sono due grandi lavoratori, che meritano questi momenti. Inoltre, voglio fare un plauso anche a Simeone, il quale, senza aver segnato, è stato per me tra i migliori in campo". (ITALPRESS). gbn/pdm/red 13-Feb-22 18:17