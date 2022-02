Nba: Vincono Phoenix, Golden State e Miami, Lakers ancora ko

Cleveland cade contro Embiid, rivincita Clippers su Dallas ROMA (ITALPRESS) – Phoenix continua a lanciare messaggi alla Lega: i Suns sono la squadra da battere. Altro giro, altra corsa per Chris Paul e compagni: 132-105 su Orlando, 16esima vittoria in 17 gare, la 46esima stagionale su 56. Booker è il top scorer (26 punti), in doppia doppia sia Ayton (17 punti e 10 rimbalzi) che Paul (10 punti e 15 assist). Cerca di reggere il ritmo Golden State, che infligge la terza sconfitta di fila ai Lakers: 117-115 con 33 punti di Thompson e 24 di Curry. Nei gialloviola LeBron James sfiora la tripla doppia (26 punti, 14 rimbalzi e 8 assist), a 2"4 dalla sirena sbaglia il terzo libero per poi provare a mandare la gara all'overtime ma il suo tentativo non va a buon fine. Terza forza della Western Conference si conferma Memphis, in serie positiva da cinque gare (125-118 su Charlotte, 26 punti per Morant e 25 per Bane, settimo ko in 8 partite per gli Hornets) mentre stavolta Luka Doncic non basta a Dallas: lo sloveno sigla 45 punti (di cui 23 nell'ultimo quarto) dopo i 51 di ieri sera ma i Clippers si prendono la loro rivincita e piegano i Mavericks 99-97. Denver e Nikola Jokic fermano Toronto, sempre vittoriosa nelle ultime otto uscite: 110-109 per i Nuggets, con stoppata decisiva del centro serbo (28 punti e 15 rimbalzi) a tre centesimi dalla fine. A Est guida sempre Miami: 115-111 su Brooklyn (11esimo ko di fila) con 19 punti e 14 rimbalzi di Adebayo. Irving (29 punti di cui 20 nell'ultimo periodo) prova a guidare la rimonta da -21 ma Lowry ruba palla nell'ultimo possesso a Thomas e Tucker chiude i conti. Cleveland cade sotto i colpi di Embiid (40 punti, 14 rimbalzi e 10 assist e successo Philadelphia 103-93) e si vede scavalcare al secondo posto da Chicago, che vola sull'asse DeRozan-Vucevic: 38 punti per il primo, 31 punti e 15 rimbalzi per il lungo montenegrino e OKC al tappeto (106-101). Nelle altre gare della notte, San Antonio la spunta su New Orleans (124-114, 31 punti e 12 rimbalzi di Murray), quarto successo in sei partite per Sacramento (123-110 su Washington, 26 punti per Fox, 16+11 per Sabonis). (ITALPRESS). glb/red 13-Feb-22 07:04