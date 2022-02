Pechino2022: Biathlon. Oro pursuit a Fillon Maillet, 4^ Hofer

L'azzurro è stato a lungo in lizza per una medaglia. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Lukas Hofer si gioca a lungo una medaglia nella pursuit olimpica e alla fine deve accontentarsi del quarto posto allo Zhangjiakou National Biathlon Centre. Il 32enne di Brunico, zero errori al tiro e risalito dalla 14esima posizione della sprint, finisce alle spalle di uno strepitoso Quentin Fillon Maillet, oro, oltre che del norvegese Tarjei Boe e del russo Eduard Latypov, rispettivamente argento e bronzo. (ITALPRESS). glb/gm/red 13-Feb-22 12:33