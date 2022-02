Calcio: Champions. Ancora out Ramos, salterà Psg-Real Madrid

Lo spagnolo in questa stagione ha collezionato soltanto cinque presenze PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Psg non recupera Sergio Ramos per il match di andata degli ottavi di Champions League in programma domani sera, in casa, contro il Real Madrid. Lo ha reso noto oggi lo stesso club parigino. Il difensore spagnolo accusa un problema al polpaccio da fine gennaio. Il giocatore proseguirà nei prossimi giorni "l'allenamento individuale"; tra una settimana verranno nuovamente valutate le sue condizioni fisiche. Ramos spera di recuperare per la gara di ritorno contro il Real, club nel quale ha militato dal 2005 al 2021. Lo spagnolo non gioca dal 23 gennaio; in questa stagione ha collezionato soltanto cinque presenze (con 283 minuti totali all'attivo). (ITALPRESS). pdm/red 14-Feb-22 14:42